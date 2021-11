¿Hubo uno o más agresores en la violación a una menor en Igualada? Las incógnitas por resolver

La madre de la menor violada en Igualada, tiene un doble sentimiento. Por un lado está feliz de tener a su hija viva, pero no entiende que alguien sea capaz de hacer algo así.

Las lesiones de la niña agredida sexualmente en Igualada son tan brutales que los médicos de Sant Joan de Deu no se las han transmitido a los padres, solo a los abogados. Los padres no se mueven del hospital y se turnan para no dejar en ningún momento a su hija sola. La chica no recuerda muchas partes de aquella noche.

Los padres están contentos por la iniciativa de colocar más cámaras de seguridad en el polígono industrial. Los Mossos están analizando ahora las imágenes grabadas por las que ya estaban ubicadas allí cuando ocurrieron los hechos. El problema es que hay muchas grabaciones y queda patente el sobreaforo en la discoteca. También hay vídeos del interior de genete que acudió a esa fiesta de Halloween. Tratan de identificar si el agresor salió de una discoteca, si se trata de un grupo o fue alguien a quien se encontró por el camino.

La periodista Silvia González se inclina a pensar que se trata de un único agresor porque si se trata de un grupo no hay razón para asestar a la chica un golpe que le deje un traumatismo craneoencefálico. Entre ellos habrían podido sujetarla.

Puede ser un solo agresor para retenerla e impedir que se defendiera para cometer la violación. La madre no habla de la víctima no habla de la investigación y remite a su abogado, pero sí insiste en que, una vez que su hija esté recuperada física y emocionalmente, va a pelear para que nadie más viva algo así.