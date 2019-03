El hombre que intentó secuestrar a un niño se defiende: "Ni siquiera le toqué"

En Granada hace unos días se produjo un hecho que puso en alerta a sus habitantes. Un niño denunció un intento de secuestro cuando paseaba a su perro. Hemos hablado con el acusado y se ha defendido públicamente. Es un joven polaco que lleva poco tiempo en España y vive en la calle. Dice ganarse la vida vendiendo cuadros y se defiende asegurando que ni siquiera tocó al niño. "Solo le dije hola y creo que el niño se asustó", asegura. Este joven asegura que sería incapaz de hacerle daño a nadie, "cuando estaba en Noruega salvé a un niño en una pelea", se justifica.

El juez lo puso en libertad tras tomarle declaración, algo que la madre no entiende. "Mi hijo está traumatizado desde aquel día y no quiere salir a la calle". De momento, este joven polaco sigue en la calle y no tiene ninguna restrición de movimientos, por lo que puede volverse a encontrar con le pequeño de 10 años.