Un hombre se atrinchera en su casa y amenaza con volar el edificio

El barrio valenciano de Orriols vivió momentos de extrema tensión cuando un individuo se atrincheró durante horas y amenazó incluso con volar el edificio abriendo la llave del gas. Había agredido a su ex pareja y a sus tres hijos con los que tenía una orden de alejamiento. María Ángeles he sufrido innumerables malos tratos por parte de su ex marido que tenía una orden de alejamiento. Pero hace dos días, éste se presentó en su domicilio y se atrincheró dentro amenazando con volarlo.

La ex mujer de este hombre ha relatado a Espejo Público que ha sufrido amenazas por parte de la familia de su ex pareja. "Si sales en televisión, te la cargas. Es lo que me ha dicho mi ex cuñada". María Ángeles ha decidido marcharse lejos de esa casa.