Los hijos de una paciente sometida a una cirugía de 12 horas, tras el apagón eléctrico: "Tenemos miedo a que se vaya la luz"

Rocío, David y Sebastián son familiares de Antonia, una paciente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla que este martes era sometida a una compleja intervención quirúrgica cuya duración está estimada en unas doce horas. David, hijo de la mujer operada manifestaba frente a las puertas del centro hospitalario el mayor de los temores que tienen él y su familia. Todo gira indiscutiblemente en torno al apagón eléctrico masivo que sufrió España este lunes 28 de abril de 2025. Tardará en olvidarse.

Habitualmente la preocupación que más inquieta a los familiares y al mismo paciente, a la hora de entrar a un quirófano, es la de la de las complicaciones que pueden surgir en el mismo proceso. Sin embargo el corte de electricidad generalizado ha incrementado, al menos de momento, los factores que influyen en el nerviosismo de enfermos y sus seres queridos.

"Estamos temiendo"

"Tenemos miedo a que se vaya la luz mientras están operándola, estamos temiendo", decía David la mañana de este martes. El lunes no fue mejor. El corte de luz ocurrido pocos minutos después de las 12:30 horas dejó en vilo a la familia de Antonia. Sin luz ni forma de comunicarse entre ellos o con el hospital, no sabían cómo estaba ella ni si se había podido realizar la operación: "El día fue malísimo, se fue a las doce y media y ni señales de luz, ni teléfono".

Rocío confesaba que la desesperación que sintieron era mayúscula, la incertidumbre sobre lo que ocurría, y la impotencia por no tener noticias y no poder hacer nada iba en aumento.

"Dos cosas en los hospitales que me tenían con más sosiego"

La senadora del Partido Socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz aprovechaba su presencia en plató para enviarles un mensaje de calma y confianza en los sistemas con los que cuentan los centros médicos de esta envergadura en la capital sevillana: "Tenéis que estar tranquilos porque los generadores de los hospitales de Andalucía como el Virgen de Macarena, tienen 24 horas de autonomía".

La política del PSOE manifestaba la tranquilidad y optimismo que tenía pese a la caótica situación que se ha vivido en tantos lugares de la geografía española. Lo explicaba con dos factores: el primero de ellos era la certeza que tenía Susanna de saber que todos los hospitales andaluces cuentan con sistemas autónomos de generación eléctrica con combustible, y que la Unidad Militar de Emergencias estaba llevando generadores a otras zonas de España donde no los tenían.

Por último trataba de calmar a los tres familiares: "Esa operación tiene que ser terrible pero al menos que tengan la tranquilidad y la seguridad de eso".

Aun así David, el hijo de la afectada no se quedaba del todo tranquilo. La falta de información a pie de calle, que fue la nota predominante le sigue haciendo desconfiar: "¿Y si falla la electricidad? Yo no me fío de nada".

