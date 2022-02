El hijo de un marinero desaparecido del 'Villa de Pitanxo': "Desconfío de todo el mundo y no me cuadra nada"

Christopher González es hijo del engrasador del pesquero 'Villa de Pitanxo' que naufragó en aguas de Terranova (Canadá) dejando 12 marineros desaparecidos en el mar, 5 cadáveres rescatados y 3 supervivientes. Las familias piden que se reanuden las labores de búsqueda cuanto antes ya que se espera un fuerte temporal que haría imposibles esos trabajos.

Cuenta que los familiares les llevaron un paquete de ideas al presidente Pedro Sánchez pidiéndole que sigan con la búsqueda. El presidente del Ejecutivo les trasladó que las autoridades de Canadá consideran las labores como un rastreo y el problema es que este miércoles entra un nuevo temporal. Propusieron también el uso de la fragata F100 que está capacitada para estas labores. "No me parece normal que las familias busquemos soluciones, las soluciones las tienen que buscar ellos", mantiene.

"Mi opinión es que hasta que no miren los hechos no me fío de nadie ni de la armadora ni del Gobierno", apunta. Ahora mismo solo cuentan con la versión del patrón y espera que se abra una investigación para esclarecer las causas del naufragio.

Cuenta que este lunes las familias tuvieron una reunión con la armadora de más de 2 horas que tardó una semana en ponerse con las familias. "Teníamos muchos preguntas y recibimos muy pocas respuestas. Con la gran mayoría de las familias la armadora no tuvo contacto. En la reunión se dijo que ellos iban a hacer un comunicado. Me consta que dijeron que no hablaron con el patrón y en el comunicado figura que sí hablaron".

"Desconfío de todo el mundo, no me fío ni de mi sombra y no me cuadra nada", afirma. Le consta que el día que se produjo el naufragio había muy mal tiempo y los demás barcos no estaban ahí. Es una realidad y puedes estar pescando pero no en el ojo del huracán".

