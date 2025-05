La hemeroteca delata a Pedro Sánchez: "Me gusta ser fontanero"

La filtración a la prensa de la conversación grabada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo es el último terremoto de la actualidad política, en la que no hay una semana de respiro.

Los audios están siendo publicados a medida que se van analizando. En los primeros se escucha a la militante socialista Leire Díez ofrecer al empresario investigado Alejandro Hamlyn, huido de la justicia, un acuerdo con la Abogacía del Estado, así como con la Fiscalía. La que se encontraría en la reunión en calidad de periodista de investigación pedía a cambio informaciones sensibles sobre el fiscal anticorrupción y el jefe de asuntos económicos de la UCO.

En el fragmento más reciente que ha visto la luz hasta este momento, el otro empresario presente en esa reunión, Javier Pérez Dolset, que como Leire, también parece hablar en nombre de terceros, expresa la frase de mayor alcance: "Es Pedro Sánchez directamente" (también implicaba a Santos Cerdán de la misma manera).

"Me gusta ser fontanero"

La periodista Lorena García mostraba esta frase y dejaba en al aire su autoría. Preguntaba a los presentes en la mesa de debate.

Mientras el diputado del Partido Popular Jaime de los Santos se inclinaba por Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE, el periodista y expolítico socialista Chema Crespo, rechazaba su tesis y decía: "No. Esto lo puede decir Pedro Sánchez perfectamente".

¡Tú eres fontanero!

"¡Guau!", reaccionaba el político del PP, cosa que parecía no ser del agrado de Crespo, que dedicaba una acusación a De los Santos: "Bueno, pero oye, vamos a ver... ¡Tú eres fontanero! Sí, lo has sido, y a mucha honra". Insinuación que era rechazada de inmediato por el popular, que pedía respeto por esta profesión: "Hablamos de sinvergüenzas, no de fontaneros".

Esta anécdota causaba las sonoras risas de Nicolás Redondo Terreros, exsocialista (expulsado del partido por ser crítico con Sánchez), que completaba la frase de Lorena García cuando esta decía que "se ve que Chema conoce bien la... ¡fontanería!". Dado que su suposición era la correcta. Fue Pedro Sánchez en el año 2011, quien pronunció la cita en cuestión.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.