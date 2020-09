Helena Resano, tras pasar el coronavirus junto a su familia: "Estuvimos muy preocupados por mi hija"

A Helena Resano le hicieron una prueba PCR de coronavirus en Atresmedia y dio positivo. En ese momento la periodista no presentaba síntomas. A los pocos días fue su hija la que empezó a presentar fiebre muy alta. Esa fiebre le duró 3 días. Durante ese tiempo la comunicadora reconoce que estuvieron muy preocupados por la niña. "No acababa de recuperarse. Se dormía todo el rato, no se podía mover y no comía. Es una niña sana y te preocupas", señala.

Al ver los síntomas de su hija y teniendo ella un resultado positivo ya imaginaba que se trataba de Covid. El resultado de la prueba de su hija tardó 5 días en llegar y con el fin se semana de por medio a su marido y su otro hijo tardaron 8 días en hacerles la prueba.

La comunicadora cree que se es necesario hacer PCR pero que esto solo es útil si el resultado es inmediato. En su caso no han tenido rastreadores, y no han podido acotar esos casos a tiempo. Fueron ellos mismos quienes avisaron a sus contactos que habían dado positivo.

Agradece que el protocolo de Atresmedia sea estricto con la prevención. "Eso protege a todos los empleados de la casa, no sólo a mí". Las analíticas revelan que tiene anticuerpos pero la PCR sigue dando positiva y hasta que no dé negativa no puede incorporarse al trabajo.

Puedes volver a ver la entrevista a Helena Resano sobre su experiencia con el coronavirus en Atresplayer.