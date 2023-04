Héctor Castiñeira explica hasta qué edad, cómo y hasta cuándo se puede congelar el semen

Héctor Castiñeira, @EnfrmraSaturada en las redes sociales, explica en qué consiste la criopreservación, un término que se ha convertido en el centro de muchas tertulias esta semana después de que Ana Obregón haya confirmado que ha utilizado el semen de su hijo Aless, fallecido en 2020 por un cáncer, para traer al mundo por gestación subrogada a su nieta Ana Sandra.

La criopreservación es la técnica por la que se congela el semen. En España este procedimiento se lleva a cabo en 3 supuestos que Héctor Castiñeira nos explica a continuación. Es un método sencillo indicado para hombres que pueden ver comprometida su fertilidad como sucede en pacientes con cáncer.

El esperma se puede congelar en pacientes que se someten a tratamientos médicos como la quimioterapia y la radioterapia, eso sí avisa @EnfrmraSaturada, "hay que depositar la muestra antes de empezar el tratamiento". También está indicada para aquellos varones que se van a realizar una vasectomía, pero quieren congelar su semen por si en un futuro deciden ser padres. También para aquellos que estarán ausentes el día de la fecundación in vitro, y por último a hombres que se exponen a situaciones peligrosas como por ejemplo soldados.

Procedimiento

La criopreservación pasa por diferentes pasos. Lo primero es recoger la muestra en la propia clínica. Se analiza para ver la calidad del semen, se hace un 'seminograma' para ver el recuento, para ver la movilidad... y después se añaden unas sustancias protectoras que hagan que los espermatozoides no mueran una vez congelada la muestra.

Esa cantidad se va a dividir en pequeñas pajuelas de 0.5 ml para luego poder descongelarlas, una a una, y se va bajando la temperatura hasta los -196ºC que es la temperatura del nitrógeno líquido donde se va a conservar esa muestra.

Ese esperma congelado puede durar años, realmente no hay un límite, no se estropea una vez que se congela, no se altera. Solo se altera un poquito en el proceso de congelación y descongelación, pero solo afecta a la movilidad.

Con la cantidad de una eyaculación se pueden llegar a hacer hasta 6-8, incluso 10 fecundaciones in vitro todo, va a depender de la calidad del esperma.

La respuesta a si hay una edad límite es que si uno lleva a cabo el proceso de forma privada no hay ningún límite de edad, aunque es cierto que cuanta más edad se tenga más baja será la calidad del semen. Si uno lo hace a través de la Seguridad Social, que serían los casos en los que una persona se somete a tratamientos de quimioterapia y radioterapia, se suele poner una edad límite en torno a 40 años.