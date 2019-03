Padre de Eva Blanco: "Cuando nos dieron la noticia, nos pusimos todos a llorar"

Hace 18 años, Eva Blanco, una adolescente de Algete, fue asesinada cuando regresaba a casa. Sus padres, sus amigos, la Guardia Civil hicieron lo imposible por encontrar al responsable de su muerte: recogieron muestras de ADN, se investigaron 1.500 personas, pero el asesino no aparecía. Ese intenso trabajo nunca terminó, pero se acercaba la fecha de prescripción del crimen y no aparecía el asesino ... hasta que la gendarmería francesa detenía a un sospechoso.

Manuel Blanco, el padre de Eva ha estado en Espejo Público. "Llevo toda la noche sin dormir porque he estado recordando todo lo había pasado". Manuel Blanco no ha querido dejar pasar ni un minuto para agradecer el trabajo durante todos estos años de las personas que han estado en la investigación del crimen de su hija. "Cuando vinieron a darme la noticia les dije que qué podía hacer para agradecérselo, porque hay personas ahí que llevan 18 años en la investigación, los conozco desde el principio. Son como de mi familia", ha reconocido Manuel en el plató de Espejo Público. "Me dijeron que no tenía que agradecérselo que la mayor recompensa era haber encontrado al asesino de mi hija".

El padre de Eva Blanco ha relatado detalladamente cómo recibió la noticia, que le pilló después de comer echando la siesta. "Estaba descansando y me despertó una señal de la policía. Tenía el teléfono apagado y, cuando lo encendí, tenía una llamada de mi mujer y mi hija diciéndome que la Guardia Civil quería hablar con los dos. Entonces enlacé todo. En casa se presentó el equipo completo de homicidios y nos pusimos a llorar todos".

Uno de las preocupaciones de la familia de Eva Blanco es que el asesino de su hija fuera alguien conocido del pueblo. "No recuerdo haberle visto nunca. No lo conozco", asegura en Espejo Público, al tiempo que confirma que cuando se distribuyó el retrato robot del sospechoso, Manuel Blanco reconoce se ponían a mirar a la gente a ver si se correspondían los rastros. Tampoco conoce al hermano, cuyo ADN ha servido para localizar al presunto asesino.