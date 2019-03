"Hay una concurrencia de imprudencias en la fiesta del Madrid Arena"

El abogado de la familia de la malograda Katia, ha asegurado a Espejo Público que "los hechos están muy claros", refiriéndose a lo ocurrido en la noche de Halloween en el Madrid Arena. "Nos queda determinar las responsabilidades individuales del caso, pero los hechos son muy claros".

Según Gerardo Viada, "ha habido numerosas imprudencias que dependen de muchas personas. La Policía Municipal permitió un botellón muy próximo al lugar del evento, en la entrada al recinto no hubo un control de identificación. Una vez dentro del recinto, no se discriminaron los espacios para que la gente no pudiera ir de un sitio a otro y se produce una la avalancha por exceso de aforo. Todos estos hechos dependen de varios organismos".

En cuanto al recuento de entradas que está llevando a cabo la policía en presencia del juez y de las partes implicadas, Gerardo Viada ha reconocido que dará un dato que nunca será definitivo "porque entraron muchas más personas de las que el aforo permitía".

Asimismo ha confirmado que pedirán la imputación de algun responsable de la Policía Municipal, "quizá no es el momento, pero en mi intención está la de depurar responsabilidades de lo que ocurrió en aquel botellón".