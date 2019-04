"Hasta 2006, en Seseña se trituraban los neumáticos"

Manuel Villarangos es el dueño del vertedero de neumáticos que sigue ardiendo después de varios días en Seseña. En Espejo Público le hemos localizado y hablado con él. Asegura que se están diciendo muchas "falsedades y cochinadas" sobre su presunta responsabilidad en el vertedero.

Manuel dice que lo que hay en Seseña "nunca fue un cementerio de neumáticos, era una planta que reciclaba, que trituraba ... fuimos invirtiendo más dinero, se vendían muchas ruedas, pero se fue tanto acumulando y en Madrid no había donde llevar los neumáticos. No se lo que pasó ahí. No pudimos hacer un contrato de alquiler con opción a compra y cuando nos revocaron la licencia no pudimos hacer más", se justifica.