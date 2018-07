"Se han tergiversado mis palabras. La mujer es lo más bonito que ha hecho Dios"

Pedro Ruiz es el párroco de Canena en Jaén. Tras sus polémicas palabras durante una primera comunión ha declarado a Espejo Público que "se han tergiversado mis palabras. Solo estaba comparando dos tipos de sociedad, la mía y la actual. Quería resaltar que se han perdido valores. Pero yo no admito la violencia de género, ni soy misógino ni nada de eso", asegura. "La mujer es lo más bonito que ha hecho Dios".

Ruiz afirmaba en su homilía que, "a lo mejor un hombre se emborrachaba y llegaba a su casa y le pegaba a la mujer, pero no la mataba como hoy, porque antes había un sentido moral, unos principios cristianos, y hoy no lo hay". El pároco cree que se han entendido mal sus palabras. "Solo quería decir que hoy en día hay mucha agresividad y violencia y que la cosa va a peor".



El párroco ha admitido que quizá no utilizó el ejemplo más adecuado, pero "lo cierto es que los niños ven esta realidad todos los días. No creo que deba pedir disculpas si no he faltado a nadie".