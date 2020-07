Habla la mujer quemada con ácido: "Siempre me dijo que me iba a sacar los ojos y lo ha hecho"

Ha perdido un ojo y presenta numerosas quemaduras de diversa consideración al igual que su pequeña. El autor de la agresión fue un vecino que hacía tiempo que la acosaba como ella mismo ha reconocido."Me acosaba mucho. Siempre me decía que si no me iba con él me iba a quemar y a sacar los ojos y hasta que no lo ha hecho no ha parado", lamenta Ana María.

Su marido relataba a Espejo Público que habían interpuesto hasta 7 denuncias contra ese sujeto pero los Mossos les dijeron que no podían hacer nada hasta que no hubiera un delito de sangre.

El día de la agresión Ana María bajaba las escaleras del portal de su casa con un palo precisamente para defenderse de su acosador. Fue entonces cuando este la sorprendió con una botella de ácido y se la arrojó a la cara. Su hija mayor, de cinco años, se encontraba con ella y también resultó gravemente herida. "Yo bajé con un palo y me hecho una botella de ácido encima. Nos ha quemado vivas a las dos", lamenta la joven desde la cama del Hospital del Vall d' Hebron (Barcelona).

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.