El hombre que arrojó sosa a una madre y a su hija de 5 años era un vecino que la acosaba

Ana María y su hija de 5 años bajaban las escaleras de su portal cuando fueron sorprendidas por un individuo que les tiró una botella de sosa cáustica. Madre e hijas sufren quemaduras muy graves. Ana, de 35 años, intentó proteger a su hija poniendo su cuerpo por delante. Tal y como ha relatado su padre en Espejo Público la madre ha perdido un ojo, tiene quemada la lengua, la cabeza, la mano y el costado que puso entre la niña y el agresor.

El marido de Ana María había presentado hasta 7 denuncias contra el agresor. "Los Mossos me dijeron que si no hay sangre no hay nada", lamenta su esposo. La novia del agresor era la que cuidaba al hijo pequeño de la pareja.

El padre de Ana quiere aclarar que este hombre no ha sido nunca pareja de su hija. "Este hombre es un chalado que tiraba piedras a la ventana". El hombre espera que la Justicia responda y "tenga un escarmiento bueno".