¿Ha habido distinto trato judicial para Isabel Pantoja y la Infanta Cristina?

Sus destinos podrían haber sido paralelos, pero finalmente Isabel Pantoja y la Infanta Cristina no correrán la misma suerte. Los tribunales han valorado de forma distinta el papel de las parejas de los hombres imputados en tramas de corrupción. Cada tribunal establece, en función de los incidicios acumulados durante la investigación, si la pareja del corrupto debe ser imputada por conocimientos directo o ignorancia deliberada o si por el contrario no actua contra ella poque no sabía realmente el origen de los fondos de los que disfrutaba.

En sus declaraciones ante el juez. ambas mujeres aseguraron un total desconocimiento del origen ilícito de esos fondos, pero no han corrido la misma suerte. Mientras que Isabel Pantoja ha sido condenada a dos años de cárcel por blanqueo de capitales, a la Infanta Cristina solo se le impuntan delitos fiscales, todo a pesar de que la Infanta era dueña del 50% de Aizoon, sociedad que compartía con su marido Iñaki Urdangarin. Sin embargo, la Audiencia de Palma no ha visto indicios suficientes como para actuar contra la Infanta por supuesto blanqueo de capitales y eso que se ha demostrado que Doña Cristina pagó gastos personales con la tarjeta de Aizoon.