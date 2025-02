Guerra de gestos en el Congreso: ¿Por qué Yolanda Díaz mira así a María Jesús Montero?

En la última sesión de control al Gobierno, un nuevo enfrentamiento político ha captado la atención de todos: la "guerra de gestos" entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra María Jesús Montero abre otra brecha en su reconciliación. Nosotros con la ayuda de Jaime de los Santos analizamos esos gestos de desconcierto y desconfianza de Díaz en el plató de Espejo Público.

La bronca del SMI

La bronca por la intención del Gobierno de hacer tributar el SMI tras la última subida ha protagonizado buena parte de la sesión de control de este miércoles. El enfrentamiento no solo se limitó a los gestos, sino que las declaraciones entre los líderes políticos fueron contundentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó a Feijóo que no le preocupara que los "sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular" pagaran IRPF. La respuesta de Feijóo fue igual de directa, acusando al presidente de "saquear a los trabajadores españoles" y apuntando a que "los mileuristas son los nuevos ricos de la época Sanchista".

El momento de tensión continuó cuando Feijóo le lanzó a Sánchez: "¿Cómo nos van a respetar en el mundo si a usted no le respeta la vicepresidenta del Gobierno?". A esta acusación, Sánchez replicó con un golpe retórico, diciendo que "Feijóo es para la política española lo que la criptomoneda de Milei es para los votantes argentinos de Milei".

Festival de gestos

Tras el duro cruce de declaraciones entre las dos vicepresidentas llegó el amor, ambas protagonizaron una escena de reconciliación delante de las cámaras pero el amor parece que no ha durado mucho. ¿Por qué Yolanda Díaz mira así a María Jesús Montero? una imagen para analizar y que según al lupa del colaborador de "Espejo Público" Jaime de los Santos se interpreta así: "lo que vimos ayer fue un alarde de gestos, especialmente por parte de Yolanda Díaz", señaló De los Santos. "La vimos muy desconfiada respecto a lo que se estaba comentando. Parecía que todo lo que decía Montero no le convencía", añadió. Además, De los Santos destacó que otros líderes como Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra también tuvieron momentos de gesticulación, lo que dejó claro el ambiente tenso y polarizado de la sesión.

Pero fue en el terreno de los gestos donde la atención se centró en la figura de Yolanda Díaz. Jaime de los Santos cree que es una clara señal de incomodidad de la vicepresidenta: "Si me pusieran una cámara durante toda la sesión, podrían hacer 20 o 25 programas solo con mis gestos, y Yolanda Díaz estuvo realmente cariacontecida en varios momentos".

El colofón a esta guerra de gestos llegó cuando María Jesús Montero defendió la política fiscal del Gobierno, afirmando que "no es que Hacienda vaya a recaudar más, sino que se busca que no recauden menos", refiriéndose a la tributación del salario mínimo interprofesional. A esta intervención, Díaz reaccionó con gestos de incredulidad y desconfianza, como si no estuviera de acuerdo con lo que escuchaba. Este cruce de declaraciones y gestos ha dejado claro que, más allá de las palabras, la batalla política en el Congreso también se libra en el lenguaje no verbal, donde cada gesto puede ser interpretado como un mensaje directo.

