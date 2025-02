La reacción de Susana Díaz a los 'dientes dientes' de Yolanda Díaz y María Jesús Montero: "La que ha tenido el comportamiento más desleal ha sido la más efusiva"

El último episodio entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero ha dejado a todos con la duda: ¿realmente se han reconciliado o simplemente es un paripé para la galería? Hace unos días, ambas ministras protagonizaban un efusivo reencuentro en público, con besos y sonrisas. Pero, tras las cámaras, siguen defendiendo posturas opuestas, especialmente sobre el tema del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En Espejo Público, Susana Díaz no ha dudado en comentar este reencuentro. “A mí ya esto de que nos den carnet de buena y mala izquierda, como ya lo tengo muy visto… pues no”, decía la ex presidenta de Andalucía, refiriéndose a los recientes tirones de orejas dentro del gobierno. Díaz asegura que ha visto muchas veces a dirigentes del PSOE que, bajo la etiqueta de "liberales", se han alineado con posiciones neoliberales.

¿Es un paripé? ¿Hay reconciliación real?

Y sobre el comportamiento de las ministras, Susana no se anduvo con rodeos. “Es evidente que la que ha tenido un comportamiento más desleal, y me ratifico de que fue una desleal en ese consejo de ministros de la semana pasada, ha sido la más efusiva.” En sus palabras, Montero fue quien se mostró más "amable" en el reencuentro, pero no se puede olvidar que sigue defendiendo la postura contraria a la de Yolanda Díaz, especialmente sobre cómo debería tributar el salario mínimo.

Lo que sí dejó claro Susana Díaz es que “lo que ha hecho Montero en este encuentro es aguantar el tipo, yo haría lo mismo”. Aparentar cordialidad mientras se mantienen firmes en sus posiciones parece ser la consigna de las ministras, aunque la tensión sigue latente bajo esa superficie de aparente reconciliación. El tiempo dirá si este reencuentro es solo un gesto político o si realmente marca el inicio de una nueva fase de entendimiento entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero. Pero por ahora, lo único claro es que ambas siguen defendiendo lo suyo con uñas y dientes.

