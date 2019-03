"Para los grupos ultra, el fútbol es una excusa. Solo intentan difundir la ideología del odio"

David Madrid es formador del SUP en grupos urbanos y violentos y ha hablado para espejo Público. "El fútbol es una excusa, no les importa. Lo que les interesa es retroalimentar y difundir la ideología del odio. Aquí lo que se mezcla es la ideología que en muchas ocasiones carece de contexto cuando de lo que hablamos es de matar a alguien por pensar diferente". En cuanto al perfil de este tipo de grupos, Madrid asegura que no son más que un reflejo de la sociedad en la que vivimos. "Antes se podía decir que eran personas sin formación y marginales y ahora nos encontramos con líderes en estos grupos de entre 30 y 40 años".

Sobre lo que pudo ocurrir el pasado domingo en los aledaños del Vicente calderón, este agente dice que "esto es algo importado de otras partes de Europa. Ellos no se quedan en el fútbol, pues son los mismos que luego encuentras en otras concentraciones, va a conciertos racistas y se interrelacionan a través de internet". "Aunque se puede mejorar la lucha contra ellos, las cosas se están haciendo bien. Ha sido un acierto crear fiscalías específicas para investigar estos delitos, pero necesitamos la implicación de la sociedad civil", afirma David Madrid.