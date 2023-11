Los gritos de Alejo Vidal-Quadras tras ser disparado en la cara: "¡Ojo a ver si vuelve!"

Conectamos en directo con nuestra compañera Andrea que se encuentra con Antonio, testigo del disparo que sufre Alejo Vidal Quadras ayer en Madrid: "Nosotros estábamos en una furgoneta porque estábamos haciendo una reforma, cuando oímos el estruendo y vimos a un señor apoyado en el contenedor de basura que estaba echando sangre. Enseguida se bajo un chico que estaba en un coche alado de él y se quitó el jersey para taponarle la herida. " El testigo afirma que la gente que estaba alrededor gritaba: "El del casco, el del casco." Varias personas intentaron seguir al agresor, pero cuando se dieron cuenta de que llevaba una pistola le dejaron ir y se centraron en socorrer al expresidente del Partido Popular catalán.

¿Quién disparó a Alejo Vidal Quadras?

Antonio asegura que consigue ver quién dispara al expresidente del PP: "Yo sí vi al que le pegó el tiro, llevaba un casco negro con la visera negra, un plumas negro una chaqueta negra y unos vaqueros. No te puedo decir de que complexión era porque iba ancho y además iba tranquilo. Él le pegó el tiro y salió andando y claro, nos centramos más en atender a Vidal Quadras, que además su miedo era que volviese porque decía: '¡Ojo a ver si vuelve!' Era de lo que más miedo tenía."

El sicario tuvo tanta sangre fría que tras tirotearle iba andando tranquilamente, por eso Vidal Quadras tenía miedo de que volviese porque no había conseguido realmente su objetivo. Antonio afirma que por eso cuando ve a su compañero ir detrás del sicario le frenó: "¡Samuel que tiene una pistola! ¡Vuélvete!" Pero este crimen no sólo lo realizó una persona, eran dos; uno andando y otro en la moto: "Al de la moto no le vi, pero había una chica que nos dijo que se había ido en dirección contraria a Hermosilla. Nosotros al de la moto no le vimos, vimos al que pegó el tiro."

Gracias a los cuerpos de seguridad que no tardaron más de 4 minutos, Alejo Vidal Quadras pudo ser atendido enseguida, Antonio asegura que había mucha sangre: "Echaba mucha sangre por la boca, el tenía dos agujeros: uno en un lado de la mejilla y otro en el otro lado. Lo que pasa es que el chico que estaba socorriéndole se quito el jersey y le taponó porque echaba mucha sangre por la boca. Había un montón de sangre en la calle."

Vidal Quadras aguantó el tipo en todo momento, no se desplomó, consigue entrar a la ambulancia de pie e incluso cuando llega al Hospital Gregorio Marañón para ser atendido afirma que este atentado contra él viene de Irán y que busquen la pista iraní, que él no tenía más enemigos que los iraníes.