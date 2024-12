Las graves acusaciones de acoso y abusos sexuales en el cine español de Mónica Pont: "Antes nadie salía y nadie hablaba"

Desde la semana pasada se está produciendo una nueva oleada de denuncias de distintas actrices que hace temblar los cimientos del cine español. Los escándalos de abusos y acoso sexuales, así como de chantajes sexuales se suceden y comienzan a conocerse algunos de los nombres. Las identidades de algunos productores o directores que reciben denuncias de no pocas actrices se revelan. Ya no son sólo unas iniciales e incógnitas.

La actriz Mónica Pont comenzaba explicando los grandes cambios que ha provocado en el mundo de la actuación el brote de denuncias de gran cantidad de profesionales del cine, la televisión o el teatro. Son ya numerosos los casos de supuestos acoso y abusos sexuales denunciados públicamente.

"Miedo hasta de agarrarte la mano"

Mónica agradecía que estos casos hayan visto la luz después de décadas de tabú en los que imperaba la ley del silencio, por miedo a represalias. Todavía se sorprende del gran cambio que ella misma ha experimentado desde dentro del mundo de las producciones audiovisuales: "Antes nadie salía y nadie hablaba. (...) Ahora sí que van con miedo hasta de agarrarte la mano".

Malos recuerdos

Mónica confesaba una de las peores experiencias (pero después se comprueba que no la única) que vivió en su carrera profesional. Sucedió en el interior del despacho de un productor a la hora de firmar un contrato para una serie de televisión, según relata Mónica el escenario que se encontró le sorprendió: "Con una copa de vino. En otro plan, nada profesional".

"Me quedé muy disgustada. Salí de ahí llorando"

La oferta que recibió la actriz le provocó un gran disgusto y las lágrimas de Mónica. El productor propuso firmar el contrato de trabajo más tarde, por la noche, en casa de la intérprete. Ante la negativa de esta, él no le permitió firmar el contrato. Le invitó a que se lo pensara un día.

"¿Qué hago ahora"

Al ser preguntada si en algún momento sintió miedo, a Mónica rápidamente le viene un episodio a la mente. La actriz ya se encontraba entre el reparto de otra serie televisiva y recibió una propuesta - chantaje - indecente. Ella cuenta como en esta ocasión los hechos estuvieron protagonizados por el mismo director de la producción.

"Si quería continuar en la serie, tenía que salir con él"

Este hombre le confesó a Mónica que se sentía atraído por ella, pero al mismo tiempo le aseguró que su continuidad en la serie dependía de que ella aceptara tener una cita con él y pasar un fin de semana juntos.

Mónica admitía haber sentido miedo pero matizaba sus palabras. Su temor no fue por que pensara que corriera peligro su integridad física, sino por miedo a perder el trabajo y con ello no poder hacer frente al pago de una hipoteca que acababa de firmar recientemente.

"Obviamente mi personaje desapareció porque dije que no", explicaba Mónica Pont. Además de suponer el fin de su participación en aquel proyecto, el tiempo que permaneció en el habría sido una pesadilla para la actriz, que afirmaba que a partir de su rechazo tuvo que aguantar reproches sobre su vida personal por parte de aquel personaje: "Tuve problemas. Miedo no, rabia. Me insultaba. Yo me iba al camerino, me seguía y me gritaba".

