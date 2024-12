La bailarina Carolina Figueras denuncia agresión sexual de "un mal torero y peor actor": "Me puso las dos manos sobre los pechos"

Prosiguen los testimonio del mundo del cine y el espectáculo que hablan de abusos sexuales tapados en el gremio. La última en hablar de la existencia de esta supuesta lista negra ha sido la actriz Macarena Gómez que acudía junto a su marido Aldo Comas a una gala.

"Lo que no se puede hacer es ir difamando a gente ante los cuales no existen pruebas. Estoy muy en contra de lo que está sucediendo, esto hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres porque se dicen cosas sin haber pruebas ni acusaciones de por medio", apuntaba la intérprete.

Su marido añadía que se está creando una especie de caza de brujas que ha sido injusta para mucha gente donde han caído justos por pecadores. "Están todos los tíos cagados, hay que ir con cuidado", mantenía.

Después de sus declaraciones Macarena afirmaba que cuando habla en público no se para a pensar en la repercusión que van a tener sus palabras. No cree que todos los hombres ni las mujeres sean iguales. Recomendaba que a las personas que sufran algún tipo de acoso físico o psicológico que lo denuncien en la Policía. "Tanto como en el mundo del cine como en cualquier otro gremio".

"Hay muchas mujeres que no saben ni tipificar lo que les ocurre, no es tan sencillo"

Lorena Vázquez señalaba que hay muchas mujeres que no saben ni tipificar lo que les ocurre y no se puede demostrar: "No es tan sencillo". Para Laura Fa la opinión de Aldo Comas sobre los abusos en el cine "no cuenta para nada, es lo mismo que si le preguntamos por los aditivos en la comida". Le sorprende además que algunos hombres le hayan dado las gracias a Macarena Gómez por sus palabras.

"Un día en un cambio de escenas me pilla y me pone las manos encima del pecho"

Carolina Figueras es una bailarina que participó en espectáculos de revista en los años 80 y 90. Cuenta que "un galán, mal torero y peor actor conocido por ser dandy y ligón" abusó sexualmente de ella. Un día en un cambio de escenas le puso las dos manos encima del pecho. Lo denunció ante el regidor y le dijo que le quería en tablilla porque le había metido mano. Nadie le dice nada. Se vuelen a encontrar, le agrede, le agarra de las muñecas y la empresa le responde: "Vale más que te olvides de esto si quieres seguir trabajando".

Cuenta Carolina que también un productor se intentó aprovechar de ella. Le hicieron callar amenazándola con no darle más trabajo. "Se tiene que contar con denuncia o sin ella porque a veces la denuncia no vale para nada", concluye.

