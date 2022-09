Grande- Marlaska, sobre la asistencia del rey Juan Carlos I al funeral de Isabel II: "No es objeto de valoración por parte del Gobierno"

Fernando Grande- Marlaska, ministro del Interior, señala que quien representa a España en el funeral de Estado de la reina Isabel II son los reyes Felipe VI y Letizia y cualquier otra invitación a título privado no debe ser objeto de valoración por parte del Gobierno. El titular de Interior ha zanjado así el debate de la conveniencia de la asistencia de los reyes Juan Carlos I y doña Sofía al sepelio.

Marlaska ha valorado también la circulación de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma un año después de que se produjera el fenómeno. Apunta que "esta ha sido la mayor emergencia natural del ultimo siglo". El ministro ha puesto en valor el trabajo de la ciencia y el hecho de que no hubiera que lamentar ninguna pérdida humana. Destaca que el director general de protección civil y emergencias viendo las previsiones se trasladó la misma mañana de la erupción a la isla de La Palma. Eso posibilitó que el presidente Pedro Sánchez estuviera informado desde el primer momento y viajara a la isla para poder coordinar in situ.

Alaba el trabajo de los funcionarios públicos que viendo que sus propiedades estaba en riesgo siguieron trabajando y la cogobernanza entre el Gobierno del Estado, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de las localidades más afectadas. Es consciente de que para el que ha perdido todo es difícil encontrar una satisfacción pero asegura el Gobierno está comprometido. Desde el Ejecutivo se ha trazado un paquete de 555 millones de euros en ayudas y de ellos más de 425 han sido movilizados en todos los ámbitos. "Esta emergencia no terminará hasta que el último palmero recobre la normalidad", mantiene.

Negociación de medidas para frenar la subida de los precios de los alimentos

Apunta el ministro del Interior que este es el Gobierno del diálogo. "Los gobiernos de Sánchez desde junio de 2018 se han caracterizado por el diálogo y tomar las medidas que puedan aunar el máximo de voluntades en beneficio de la clase social media y trabajadora y fomentar la política que se hizo desde el ámbito socioeconómico de ayudas a las empresas. Todo lo necesario para que nadie quedara atrás", asevera.

Pone como ejemplo las ayudas que se articularon en la pandemia para que nadie quedara atrás. Señala que ahora están haciendo lo propio con una incidencia muy clara en el mercado energético. Destaca además que desde el PP han tenido a una oposición que ha dicho no a todo. Ahora el objetivo es proteger a la clase media y trabajadora y el reparto de esta crisis sea justo y no como aconteció en la crisis del 2008. "Nunca por una rentabilidad partidista, sino por una rentabilidad social".

No ve de recibo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya en diciembre cumpliera prorrogado 4 años. Cree que hay que pensar en un nuevo Consejo y no en la renovación de este. "La Constitución está para cumplirse y el PP pone mil excusas que manifiestan una voluntad real de no querer cumplir la Constitución".