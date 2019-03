Gobierno y petroleras se acusan mutuamente de que no bajen los precios de la gasolina

Como hemos visto, que baje el precio del petróleo no es tan bueno para nuestra economía como podría parecer. Pero sin duda, los consumidores agradecen que se abarate el precio de los combustibles. Aunque en estas últimas semanas son muchas las voces que denuncian que gasolina y gasoil no bajan al mismo ritmo que el barril de crudo.

El petróleo ha bajado un 43% y los combustibles sólo un 13% desde junio, pero los operadores no están muy de acuerdo con este dato. Lo cierto es que gobierno y petroleras no se ponen de acuerdo en quién es el responsable de que no baje más el precio de los carburantes.

Los operadores culpan a los altos impuestos, que suponen más de la mitad de lo que pagamos por cada litro de diésel o gasolina. Pero el gobierno dice el margen que se llevan las petroleras es demasiado alto.

De hecho, según los datos de la comisión del mercado de la competencia, esos márgenes son de los más altos de Europa

Aunque aún así, pagamos mucho menos que nuestros vecinos europeos. ¿Quién es entonces el responsable de que los precios no bajen más? Y sobre todo ¿cómo explican los operadores, las petroleras, que sus márgenes sean tan altos?

La asociación de operadores hace hincapié en que "el margen bruto de distribución no es el margen del operador". Y Mazarrasa, portavoz de las petroleras afirma: “El margen del operador es solo de 2 céntimos por litro”.