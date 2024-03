El ginecólogo de la mujer de Koldo García, sobre su viaje a República Dominicana con Ábalos: "Fue de placer"

Espejo Público habla con Ignacio Palomo, médico de la mujer de Koldo García, que da nombre al llamado 'caso Koldo', y propietario de una empresa que vendió test Covid al ministerio de Interior en la pandemia.

Cuenta que para llevar a cabo la operación contactó con el subdirector general de compras del ministerio del Interior. Cuenta que no puede revelar la relación profesional que ha tenido como médico con el entorno de la familia de Koldo. "He hecho tratamientos los años anteriores a familiares de Koldo", mantiene.

Su empresa es proveedora de servicios médicos y facilita asistencia sanitaria y asesoramiento médico a instituciones del Estado. No entiende que "se dude de su honorabilidad". "Se me está cuestionando", añade.

"Yo firmé dos contratos con el ministerio del Interior"

Explica que los test que vendió no se los han devuelto. Explica que firmó dos contratos con el ministerio del Interior. El primero, el 27 de maro de 2020 donde le compran 30.000 unidades de test Covid a 12 euros. Entonces le dicen que le van a pagar el 70% por adelantado. Les presentan una factura de 360.000 euros, mantiene, y le transfieren la totalidad del dinero el 25 de junio de 2020. En el segundo contrato le hizo una rebaja y cobró el dinero dos meses después.

"Me fui con la familia de Ábalos y con la mía en un viaje de placer a República Dominicana"

Tal y como afirma Susanna Griso la mujer de Ábalos pagó 20.000 euros a su clínica. Un dinero que señala que no puede decir en concepto de qué se pagó. "No no puedo decir en concepto de qué me está pagando una paciente mía".

Cuenta que la relación que tiene con el exministro José Luis Ábalos es porque es el facultativo de su familia. Reconoce que es además médico de un familiar de Víctor Aldama, el presunto conseguidor de la trama del 'caso Koldo' no aclara si se trata de la mujer de Aldama.

La familia de Palomo y la de Ábalos viajaron juntos a República Dominicana en un viaje que "no fue en absoluto fue por negocios". "Viajamos él con su mujer y 3 de sus hijos y yo con mis dos hijas mayores que eran amigas de los hijos pequeños del señor Ábalos. Fue totalmente de ocio y aterrizamos en el típico hotel donde estuvimos".

Explica el doctor su encuentro con el ministro de Sanidad de República Dominicana durante su viaje con Ábalos. "Yo soy un médico conocido y además viajo mucho y cuando viajo a un país siempre estoy disponible para cualquier autoridad sanitaria y máximo en la época Covid. Me dijeron si quería conocer al ministro de Sanidad, fui a conocerle le saludé y hablamos de cómo llevaban elos la lucha contra la pandemia y no le he vuelto a ver. Yo no tengo ningún negocio allí ni el señor Ábalos me ha abierto a mí ningún negocio", zanja.

Mantiene además que ha visitado la casa de Koldo en determinadas