Gema López, sobre el acuerdo de colaboración de Isabel Pantoja con Canarias: "Me parece sospechoso"

Isabel Pantoja se encuentra en el centro de la polémica después de que se haga público que el Cabildo de Gran Canaria paga 106.500 euros a Isabel Pantoja para promocionar la isla. Señala la periodista Gema López que esto ha demostrado ciertas susceptibilidades "porque hay cosas que no cuadran".

Desde la promotora, apunta Pilar Vidal, aseguran que a ella no se la ha contratado y la subvención era para promocionar Canarias pero no en nombre de ella. "El promotor ha pedido esponsorizar una gira de 17 conciertos y a cambio ha ofrecido que hable en un vídeo antes del concierto o haga una mención pero no cobra directamente del Ayuntamiento", explica Vidal.

El PP canario pide que se investigue la gestión hasta el final

En su gira celebra 50 años de trayectoria pero ha surgido una nueva polémica. Si hace meses se conocía que Agustín Pantoja había creado una sociedad de representación artística en Gran Canaria ahora sale a la luz el contrato de patrocinio. Un total de 160.500 euros a cambio de promocionarles en todos sus shows, proyección de videos, stands con información turística y la grabación de un documental.

Los canarias no parecen haberse tomado la noticia del todo bien. El PP canario señala que el expediente de firma del contrato se realiza dos meses y medio después de celebrad el concierto en Gran Canaria. Lo tachan de esperpento y exigen una investigación a fondo.

Añade Gema López que aquí no ha habido concurso público. "Es llamativo que la sobrina de Isabel Pantoja se traslade a Canarias a vivir. Isabel Pantoja se va a allí, el tito Agustín monta una empresa en Canarias y a ella a través de la empresa promotora le dan una serie de concesiones y de dinero en Canarias. A mí me vais a permitir que conociendo la historia como la conozco al dedillo de hace 20 años cuanto menos me parezca sospechoso".