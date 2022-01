Garbiñe Muguruza: "En la pista me como las emociones pero en la vida real soy todo volcán"

Garbiñe Muguruza nació en Caracas y empezó a jugar al tenis a los 3 años. Se trasladó a España con 7 años donde siguió formándose como tenista. Comenzó a destacar internacionalmente con 19 años. Desde entonces ha ganado 2 campeonatos de Grand Slam, ha sido subcampeona en otras dos ocasiones y fue número 1 del mundo en 2017. Muguruza es la primera española en ganar la copa de maestras, actualmente es la número 3 del mundo y actualmente está concentrada en el Open de Australia.

Fran Rivera no ha dudado en jugar un partido de tenis con la estrella del deporte. Cuenta que hacía 28 años que no jugaba un partido, exactamente la edad que tiene ahora Garbiñe. Esta estrella del deporte entrena unas 5 horas al día: entre 2 y 3 horas de deporte físico y otras 2 de tenis, aunque depende de su entrenador.

"Solo he ido 2 veces en la vida a la discoteca y lo pasé fatal"

En sus entrenamientos busca control, precisión y resistencia mental y física. "En los entrenamientos cuando no te ve nadie es cuando hay que trabajar y estar ahí en la sombra", señalaba.

Cuenta que en sus inicios tuvo que esperar un año para que la aceptaran en la escuela de tenis porque con tan solo 3 años no la dejaban. Desde niña, cada vez que soplaba las velas su sueño era ser la número uno del tenis. "Tienes que legar al punto de vivir, respirar y dormir por ser deportista. Es muy intenso", reconoce.

"De no haber sido tenista se habría dedicado a algo relacionado con los viajes, la cultura o la música"

Señala que ella misma es el claro ejemplo de alguien que tenía un sueño muy grande en un país que no tenía muchos recursos donde vivió hasta los 7 años. Su familia le apoyó desde el primer momento. Señala que los suyos han sido muy exigentes con ella. "Querían que fuese tenista con apoyo y se consigue", afirma.

De no haber sido tenista quizá se habría decantado por algo relacionado con los viajes, la cultura y la música. Solo ha ido 2 veces en la vida a una discoteca. "Qué horror, lo pasé fatal, no soy nada nocturna. No encaja en la vida deportista que he tenido toda mi vida. Ya tendré tiempo después para recuperar cosas", destaca.

"Por dentro soy de sangre caliente pero tengo que demostrar sangre fría y no puedo dar ni un mal gesto a mis contrincantes", mantiene. Reconoce que el tenis es un deporte individual y cualquier cosa que veas del contrincante se aprovecha como una debilidad. "Intento comerme las emociones pero luego en la vida real no soy así, luego soy todo volcán", apunta Muguruza.

