Pablo Carbonell a Fran Rivera: "Yo he sido un drogadicto. Me he puesto de todo, pero mi trabajo lo hago limpio"

Esta semana en la sección 'Rivera y amigos', Fran Rivera ha entrevistado al actor Pablo Carbonell y, entre diversos temas, han hablado sobre su madre, Carmina Ordóñez y las drogas. Además, el propio actor ha facilitado al programa imágenes inéditas de su vida y carrera profesional.

Su primera pareja artística fue Pedro Reyes, ha sido cantante de los 'Toreros muertos', mítica banda de la movida madrileña, ha participado en incontables programas de televisión, es actor, ha dirigido una película, ha escrito una novela e incluso sus propias memorias.

En la charla con Fran Rivera se acuerdan de Carmina Ordóñez, hablan de las drogas y de lo peligroso que es jugar con ellas. "Yo perdí a mis padres hace dos días prácticamente y tu los perdiste muy joven. Me sorprende que me puedas hablar de tu madre, porque tu madre debería estar aquí", le dice el actor a Fran Rivera. "Tu padre jugaba con la muerte, pero tu madre no", manifiesta Carbonell. A esto Fran Rivera le responde: "Bueno, mi madre también, pero no se lo esperaba nadie".

"Me he salvado porque mi trabajo lo hago limpio"

"Yo he sido un drogadicto, me he puesto de todo, pero me he salvado porque mi trabajo lo hago limpio. Si yo mi trabajo lo hiciera drogado, tu y yo no estábamos hablando hoy", ha manifestado Carbonell. Asimismo, ha señalado que hace mucho tiempo que no se droga.

"Se pierde mucho tiempo con la droga. Siempre ha habido gente que se drogaba a mi lado y me invitaba, pero ir yo a buscar droga te las puedo contar con los dedos de una mano", indica Carbonell. Por su parte, Fran Rivera asegura que no ha fumado ni se ha drogado en su vida.

El actor ha querido recalcar lo peligrosas que son las drogas, sobre todo "para los jóvenes, ya que cuando están empezando a formarse, su rumbo puede variar" a causa de las drogas. "Lo importante es que cuando te acuestes y te levantes seas la misma persona", apunta. Fran Rivera considera que el actor está en un momento "de calma y de felicidad plena" y es consciente "de lo que ha hecho y hace".

Por otro lado, Carbonell señala que los jóvenes de hoy en día "han desnudado la realidad". "Yo vi porno por primera vez muy mayor. Nosotros sacrificamos nuestra paga semanal para comprar el número 1 de interviú, que era Marisol".

