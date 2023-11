Garamendi: "No tiene sentido que los extremos nos marquen la agenda y no coincidimos con unos ni con otros"

La CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) se ha reunido para analizar la situación en torno a la ley de amnistía que ha acordado el PSOE con Junts. En el comunicado que han hecho público tras el encuentro alertan de que ven "un clima de negocio cada vez más complicado". Critican los pactos del PSOE con otros socios de Gobierno y anticipan un deterioro de la imagen exterior. En el comunicado no se incluye la palabra amnistía y sí la de acuerdo.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, señala que si se lee el acuerdo se ve la palabra amnistía dentro. "Si analizamos todo lo que está puesto en los acuerdos nos sale El Quijote", señala. Insiste Garamendi que en ese comunicado están hablando del menoscabo que se hace a los españoles cuando se ve a todos los jueces diciendo que se está atacando a la justicia y ellos "salen en defensa de la separación de poderes".

"Las empresas tienen total libertad de ir donde consideren"

Cree que la Constitución española está por encima de todo y se declara "con toda claridad" en contra de la amnistía. Considera que a todos les gustaría que las empresas volvieran a su sitio pero para ello "no hay que montar estos circos". Mantiene que las empresas tienen la total libertad de ir donde considere y cree que muchas pueden volver cuando se cree un clima de estabilidad donde las leyes se cumplan.

"Si el Gobierno dice que lo acordado hace 3 días no vale la fiabilidad es dudosa"

No entiende que Junts quisiera incluso multar a las empresas que no volviesen a España. "Estamos en unos planteamientos irreales y solo los anuncios hacen daño", señala.

Mantiene que desde la CEOE quieren un Gobierno estable y que funcione pero "si el mismo Gobierno que se quiere reeditar dice que todo lo acordado hace 3 días ya no le vale la fiabilidad que va a dar es dudosa".

La CEOE no se muestra a favor de la huelga convocada por el sindicato de Vox

Sobre la huelga convocada por el sindicato Vox para el 24 noviembre en pleno pico ventas del Black Friday señala que su partido no va a apoyar ninguna huelga. Reconoce que echan de menos los consensos de los grandes partidos. "Lo que no tienen sentido es que los extremos nos estén marcando la agenda y no coincidimos ni con uno ni con otro", concluye.