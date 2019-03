Gao Ping: "No dejaré en paz a nadie que me traicione"

Gao Ping controlaba toda su organización con mano de hierro. El principal cabecilla de la "Operación Emperador" controlaba cada detalle y era informado minuciosamente de los movimientos de sus "empleados". Gap Ping, según se desvela en el sumario, no duda en amenazar de manera contundente a todo aquel que intentaba abandonar su organización. "No dejaré en paz a nadie que me traicione", le dijo a uno que quiso abandonar.

Por otro lado, la trama solo declaraba el 10 por ciento de todo lo que importaba desde China. Por cada contenedor que entraba en España, declaraban un máximo de 20.000 euros, si bien su valor real oscilaba entre los 100.000 y 300.000 euros. Así eludían una gran suma de impuestos. Los "beneficios" se enviaban a China, existiendo grupos organizados que se dedicaban a sacar este dinero en metálico.

Además, las familias de los cabecillas de la trama de Gao Ping vivían a todo lujo. Tanto es así, la investigación policial destaca que algunos miembros de la red podían gastarse hasta 10.000 euros en un día en compras o en apuestas de juego ilegal. La policía ha intervenido a la trama china de blanqueo de capitales 130 inmuebles repartidos por toda España, y 120 vehículos, la mayoría de alta gama.