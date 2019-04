Cristóbal López: "Sabía que saldría absuelto. No me he llevado ni un duro de Funnydent"

El juez del caso Funnydent no ve estafa sino un negocio en ruinas, por eso Cristóbal López, máximo responsable de las clínicas ha salido en libertad provisional tras pasar 7 meses en prisión. "No me he quedado con un duro de nadie. Nosotros tuvimos una mala planificación, nada más", asegura Cristóbal en Espejo Público. "Lo más urgente es arreglar el daño hecho y por eso hemos abierto las clínicas", afirma, aunque los afectados no están muy de acuerdo con esto.