Un funcionario de la Línea pierde su casa por impago del Ayuntamiento

Mauricio ha perdido la vivienda por el impago de 2.200 euros de la hipoteca. Hasta aquí la cosa no dejaría de ser un desahucio de tantos que se producen en nuestro país. Sin embargo, su caso es especial porque si él no ha podido hacer frente al pago mensual de su hipoteca es debido a que es funcionario del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción y este le adeuda más de 11.000 euros en nóminas.

"A pesar de la gran cantidad de dinero que me deben, cuando me avisaron de que tenía que pagar las cuotas de la hipoteca les pedí 2.200 euros para al menos evitar la subasta, pero ni eso me dieron", se lamenta ante los micrófonos de Espejo Público.

El problema se agrava pues su padre, quien le avaló para la compra de su piso, también puede perder su casa. Mauricio ha perdido 60 kilos y está en tratamiento psicológico. "Se me cae el alma a los piés cuando veo lo que está pasando. No solo es mi hijo el afectado, hay otros muchos funcionarios, policias municipales y demás que no reciben su sueldo", asegura el padre.