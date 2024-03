Francisco, un hombre que se registra como mujer en la lucha por la custodia de su hijo: "He actuado más de madre que la propia madre"

Antes Francisco ahora Francisca pero con la misma apariencia física de varón. Es es la historia de este hombre que se ha registrado como mujer y cuyo cambio de sexo ha generado muchas dudas en el plató de Espejo Público. Inició los trámites para cambiarse de sexo a principios de 2023 y hace 10 días que es oficialmente del sexo femenino.

Cuenta que llegó a plantearse la operación para que su aspecto fuera femenino pero decidió no hacerlo porque a su pareja le daban miedo los riesgos médicos. Además de no cambiar su apariencia tampoco quiere modificar su nombre y prefiere que le llamen Javier. Esta separado y tiene un hijo al que hace más de 10 años que no ve. Ahora espera poder retomar el contacto con él.

"Comencé a sentirme mujer en 2016"

Conoció a Nuria, su actual pareja, en 2017 y un año después le dijo que se sentía mujer y que en algún momento lo dejaría registrado en algún sitio. Su mujer lo aceptó pero no llegaron a un acuerdo sobre el posible tratamiento hormonal. Un tránsito que prefirió no hacer por los problemas que pudiera derivar para su salud.

Javier está muy centrado en la batalla judicial por la custodia de su hijo. Cuenta que en el proceso por recuperar la custodia vivió una gran merma de derechos que ahora espera recuperar. En su paternidad se ha sentido más progenitora que progenitor: "Yo me siento mujer porque he actuado más de madre que la propia madre. Estaba más preocupado que ella en que tuviera una buena educación", sostiene. Añade además que "ser mujer es un sentimiento" y no se puede "demostrar de manera plausible", es una cuestión que no es interpretable.

A Nuria no le ha pillado de nuevas este cambio. "Yo soy una mujer que está con la persona que le hace feliz independientemente de su sexo", sostiene. No le importaría que su pareja tuviera senos más grandes. "Me da igual si tiene senos, si los desarrolla o si deja de tenerlos. Yo me enamoré como persona que es, me hace feliz y nos complementamos perfectamente".

El abogado de Javier: "La decisión fue exclusivamente suya"

A Javier le "hiere" que le llamen "fraudulento" o que digan que está mintiendo. Carlos Perales, su abogado, señala que la decisión de este hombre de cambiarse a mujer fue exclusivamente suya y que será el hijo quien decida si quiere ver o no al padre. Explica que en los últimos años se ha intentado ejecutar la sentencia jurídica de Javier y ninguno de los tribunales ha puesto a disposición a su hijo. "El daño lo está sufriendo Javier y su hijo porque lleva 10 años sin verlo", explica.