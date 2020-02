Un tornillo metálico, clave para identificar el cuerpo calcinado del 'crimen de la Guardia Urbana'

El 1 de mayo de 2017 se encontró el cuerpo de Pedro Rodríguez calcinado en el maletero de su coche y hoy Rosa Peral, pareja de Pedro, y su amante Albert López se sientan en el banquillo acusados por el asesinato con alevosía de Pedro Rodríguez.

En el Palacio de Justicia de Barcelona empieza el juicio llamado 'el crimen de la Guardia Urbana'. A Rosa Peral le piden 25 años de cárcel por asesinato con alevosía y agravante de parentesco puesto que en aquel momento era su pareja y a Albert López le piden 24 años de prisión por el mismo delito, pero sin parentesco.

A día de hoy no tienen claro cómo fue asesinado Pedro, pero hay indicios de todo tipo. Había un dato con el que los acusados no contaron al quemar el coche con Pedro dentro y es que años atrás a éste le operaron y le colocaron una prótesis en la espalda. Dicha prótesis tenía un bola de titanio que no se consumió y además tenía un número de inscripción. Se llevó a la clínica donde operaron a la víctima y se identificó que era la de Pedro.

Francisco Etxebarria, antropólogo forense español, explica que la víctima calcinada se pudo identificar por ese tornillo metálico. Nuestro compañero Alfonso Egea ha informado de un última hora desde el Palacio de Justicia de Barcelona y es que finalmente el tribunal no acepta como prueba el móvil que encontraron en la celda de Rosa Peral.

