Fran Rivera, sobre la investigación a Luis Medina: "La prensa lo ha condenado y lo ha juzgado, no hay derecho"

Prosigue la investigación sobre el conocido como 'caso mascarillas' por el que Luis Medina y Alberto Luceño comparecen por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas, guantes y test Covid. Por el momento el juez les ha retirado el pasaporte a ambos investigados.

Medina, acostumbrado desde niño a los focos al ser hijo de la top model Naty Abascal, ha declarado que se está viendo sometido a una gran presión mediática y que si fuera otra persona la que tuviera que sufrirla "se la cargan, pero él ha aguantado".

Fran Rivera, colaborador de Espejo Público reconoce que no se querría "ver en su pellejo ni de lejos". Sostiene que "la prensa lo ha juzgado y lo ha condenado y y no hay derecho". "Lo que ha hecho será reprobable o no moralmente pero judicialmente no está ni juzgado", añade.

Por su parte, el abogado Joaquín Moeckel señala que siento un absoluto rechazo por el comportamiento del juez instructor de este caso. "Tu no puedes ser un juez justiciero, tienes que ser un juez educado. He estado en 20.000 declaraciones donde un señor se ha inventado una historia que no se la cree nadie", apuntaba.

