Fernando Sánchez Dragó: "Estoy de acuerdo con el programa de Vox al 90% pero Santi Abascal es de costumbres morigeradas y yo soy un libertino"

ENTREVISTA CON EL ESCRITOR

El escritor Fernando Sánchez Dragó fue una de las 'estrellas' del mitín de Vistalegre que ha sido la presentación en sociedad de Vox. Señala que está de acuerdo con el programa político de Vox al 90%. Sin embargo, considera que hay bastantes diferencias, que no son de índole político, entre él y Santiago Abascal. "Es más importante la moral, la cultura y costumbres que la política. Santi Abascal es un patriota y yo no lo soy, es católico y yo no lo soy, es de costumbres morigeradas y yo soy un libertino", aseguraba. Basa su coincidencia política con Abascal en "la vertebración de España".