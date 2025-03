Fernando Clavijo, presidente de Canarias, defiende el nuevo acuerdo de reparto de menores migrantes: "Se establece un sistema con criterios objetivos y científicos"

Desde Canarias, con su Gobierno Autonómico a la cabeza y su presidente, Fernando Clavijo al mando, han reclamado un nuevo acuerdo sobre inmigración desde hace tiempo. Antes incluso que fracasara el verano pasado el primer intento de ley para el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados (MENAS).

"Llevamos 18 meses reivindicando"

Esta semana se conocía que ya hay acuerdo aunque, como era de esperar, no satisface a todos. Varias Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado su oposición y que presentarán recurso contra el decreto ley que salía publicado en el Boletín Oficial del Estado la mañana de este miércoles.

"España tiene que responder como Estado"

El político de Coalición Canaria celebraba sin embargo que este Decreto Ley vera la luz en el BOE. Según él el texto "dota a España de un sistema nacional de acogida de menores extranjeros no acompañados".

Clavijo explica que con este Decreto Ley se establece algo que entiende que debía ser así de antemano: "España tiene que responder como Estado, como país, a un fenómeno estructural como es el migratorio".

Clara defensa del acuerdo

"Se establece un sistema, donde las CC.AA, con unos criterios objetivos y científicos"

El presidente canario manifiesta su satisfacción por la nueva ley. Ya había avisado que las instituciones implicadas están colapsadas por la presión migratoria que ahoga a las Islas Canarias. Clavijo ha explicado que los criterios que contempla el decreto son "objetivos y científicos", y ha subrayado también que la mayoría de ellos fueron aprobados por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Comunidades Autónomas, en 2022.

Destacaba por encima de todo, lo que considera un hecho que garantiza este acuerdo: "Prevalece el interés del menor".

"Me encontré con el muro de la política de Madrid"

Contrasta que su Gobierno esté sujeto a una coalición entre Coalición Canaria, partido en el que milita, y el Partido Popular, que ha manifestado su completo rechazo al Decreto Ley, "por el fondo y por las formas", apuntaba la periodista y presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso.

Que el anuncio del acuerdo lo hiciera Junts per Cataluña no sentaba bien entre las líneas de la oposición, tampoco que comunidades como Madrid vayan a recibir a más de estos 700 niños que han llegado solos a nuestro país, frente a las varias decenas que tendrán como destino centros de Cataluña. Cifras que pueden sorprender, pero cabe explicar que la balanza actual está bastante desequilibrada, e incluso después de esa distribución de los menores, el ranking de autonomías en menores extranjeros no acompañados quedaría de la siguiente manera:

Canarias: 5.810

Cataluña: 2.231

Andalucía: 1.440

Galicia: 1.075

Comunidad Valenciana: 978

Murcia: 689

Respecto a toda la polémica que está levantando el acuerdo por unos y otros motivos, Clavijo aseguraba que intentó que los términos del texto fueran distintos, pero un obstáculo se lo impidió: "Me encontré con el muro de la política de Madrid, que está como está".

