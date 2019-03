Alejo Sauras: "En Fenómenos hay más cameos que actores"

Es la comedia más esperada del año. Fenómenos aterriza el martes a las 22:30 en Antena 3 y en Espejo Público hemos querido saber algo más de esta serie que no solo cuenta con un gran reparto de actores y numerosos cameos. "Hay casi más cameos que actores", reconoce Alejo Sauras.

Miguel Rellán interpreta a Eugenio, probabemente el becario más mayor de España. "Resulta que me quedo en paro y solo encuentro trabajo de becario en esta disparatada emisora. El probema es que mi mujer sigue creyendo que cobro 14.000 euros al mes", asegura.

Por su parte, Kira Miró da vida a la dueña y empresaria de esta emisora de locos, Victoria Reyes. "Mi máximo mérito en la vida ha sido ser segunda dama de honor en un concurso de belleza además de la amante del dueño de la cadena. Ahora, tras su muerte, me he convertido en la jefa y lo cierto es que no tengo mucha idea de esto".

Mientras, Alejo Sauras, es el más "normal" de todos. "Javier es sin duda el más normal de todos. La gente esperamos que se lo pase tan bien como lo hemos hecho nosotros".