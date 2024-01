Fátima Matute, Consejera de Sanidad en Madrid, de las mascarillas: "Cumpliremos lo que diga el Gobierno"

"Cumpliremos con lo que diga el Gobierno". Así de tajante ha sido Fátima Matute, la Consejera de Sanidad de la comunidad de Madrid. "No estamos en contra del uso de las mascarillas sino de cómo se ha gestionado todo esto por parte de la Ministra de Sanidad, Mónica García.

"Nuestro fin es el de cuidar e informar a la población pero no alarmar. Hay que tomar las decisiones que sean necesarias porque la sanidad no entiende de política", critica Matute después de que la ministra convocara el Consejo Interterritorial "muy tarde". Ha asegurado al programa Espejo Público que el 21 de diciembre tuvieron un Consejo de Sanidad extraordinario en el que no se trató el tema de las mascarillas "ni la falta de profesionales que es una demanda de todas las comunidades autónomas. A partir de ahí: silencio administrativo. No se puso la ministra en contacto con ninguna comunidad ni siquiera con las que gestiona directamente que son Ceuta y Melilla, que por cierto llevan 10 meses de huelga y que a día de hoy le piden qué medidas deben tomar."

No nos oponemos al uso de las mascarillas

La consejera insiste en que la comunidad madrileña ha tomado las medidas que consideraba necesarias. "El día 5 de enero por la tarde nos convoca la ministra a las 19:45 en plena cabalgata de Reyes para una reunión extraordinaria para tratar el tema de la gripe sin ningún tipo de documentación. Ayer nos reunimos y 15 minutos después de iniciada la reunión nos llega el documento de las propuestas que se van a tratar. Ninguno podíamos valorar ese documento. Lo que dijimos es que previamente, de forma extraordinaria, tenía que haber convocado la Comisión de Salud Pública para que entre ellos se pusieran de acuerdo, nos dieran recomendaciones". Y añade: "No nos oponemos al uso de mascarillas. Lo que pedíamos es que, con rigor científico y con los datos de cada comunidad autónoma, hicieran un seguimiento que podría permanecer para otro tipo de infección vírica y que en función de incidencia nos dieran pautas escaladas que pudiéramos aplicar. Ha faltado esa Comisión de Salud Pública".

La importancia de concienciar a la población

Fátima Matute asegura que la mascarilla no es la solución "porque la transmisión es comunitaria. Eso quiere decir que puedes obligar a la gente a que se ponga la mascarilla en los centros sanitarios pero cuando están en otro lugar, en un centro comercial, en restaurantes...ahí también se produce la transmisión . Por eso, lo importante es concienciar a la sociedad de las medidas que deben adoptar para protegerse ellos y proteger a la población".

La consejera dice que Madrid ha cumplido con su trabajo:"Tenemos una incidencia de 177 casos de gripe por 100 mil habitantes porque hemos hecho los deberes. Tenemos un grupo de salud pública y seguimos minuto a minuto lo que está ocurriendo. Desde noviembre planificamos el Plan de invierno. Lo primero que hicimos es promover la vacunación, en Madrid está por encima del 65%. El COVID más del 85%. Madrid quiere concienciar de la importancia de la vacunación. La población ya sabe cuando debe usar las mascarillas".