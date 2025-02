Una familia sufre la ira de un camionero en medio de un viaje: "¡Mamá, acelera que nos aplasta!"

Las imágenes resultan angustiantes. La periodista y presentadora de 'Espejo Público' recordaba una película del director Steven Spielberg que asegura le tuvo traumatizada durante años. La trama guarda similitudes con lo que ha ocurrido en Galicia.

"A mi no me marcó tiburón (…) No, ¡el camión! Cuando un camión se me pega mucho en la carretera, sufro", expresaba Susanna al mismo tiempo que pedía le disculpasen los transportistas.

"¡Mamá, acelera por favor!"

Una familia gallega regresaba a su casa después de disfrutar de un domingo en el que decidieron realizar una ruta en bicicleta. En un momento dado el coche que conduce la madre adelanta al camión que posteriormente sería el foco del terror que experimentó toda la familia.

Se desconoce si en la maniobra de adelantamiento sucedió algo que pudo afectar al transportista, pero pocos kilómetros después el matrimonio y sus dos hijos que viajaban en el turismo observaron como el mismo camión se aproximaba utilizando el claxon. En un momento dado, todo en marcha, el camión golpea el portabicis que el turismo llevaba en la parte trasera. No contento con haber embestido el coche familiar el aparentemente colérico conductor repite la maniobra, golpeando una segunda vez al coche.

Todo quedó registrado por la cámara de vídeo que llevaba instalada en la cabina el mismo camionero y servirán para que las autoridades esclarezcan todo lo ocurrido.

Los momentos de auténtico pánico de la familia quedaron también grabados por el teléfono móvil del hijo mayor de la familia, que decidió utilizarlo mientras su hermana, una niña pequeña, lloraba desconsoladamente. El menor, viendo que el transportista no cesaba en su actitud pedía a su madre que actuara: ¡Acelera mamá! ¡Mamá acelera, por favor!".

La conductora y madre de los niños no entendía porqué estaba pasando aquello al no ser consciente de haber cometido ninguna infracción, lo que tampoco justificaría una reacción así: "¡Llama ahora mismo, que le dio al portabicis"

¿Tentativa de homicidio?

La familia decidió hacer una llamada de socorro a las autoridades. La Guardia Civil procedió a dar el alto al camión y detener a su conductor, que se enfrenta a un posible delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. Los agentes investigan los hechos y el asunto está a la espera de que declaren las partes. De momento se está retrasando todo dado que el conductor del camión realiza viajes internacionales.

Sí, sigue al volante de un vehículo de grandes dimensiones, circulando. No se sabe si lo hará por mucho tiempo dado que por las imágenes, la justicia propondrá ese delito de conducción temeraria. La abogada Montse Suárez, colaboradora habitual del programa, mencionaba que por ese delito podrían retirarle el permiso de conducir e imponerle una cuantiosa multa. Incluso no descartaba que se enfrentara a cuatro cargos de tentativa de homicidio.

A parte de las consecuencias legales, esas peligrosas maniobras podrían tener repercusiones disciplinarias que terminaran con el despido de la empresa para la que trabaja.

