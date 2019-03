Una familia madrileña sobrevive con apenas 500 euros al mes

Este año ha sido especialmente duro para ellos, sin apenas recursos Toñi se tiene que ir apañando para seguir adelante. "La nevera la tengo pelada pero aquí nos apañamos como podemos. Menos mal que no hay una persona delicada", asegura Toñi. También se enfrentan a un desahucio, están luchando para que no les echen de su casa pues no tienen a dónde ir. Toñi tiene claro cual es su deseo para el año nuevo, "Que no sea como éste".

José Moro, de la Fundación Emilio Moro ha hablado con Espejo Público para intentar buscar una solución a la situaciín de Toñi y su familia. "Las cosas están muy difícil pero nos han llegado al alma. Estamos haciendo un trabajo importante durante todo el año ayudando a asociaciones y a personas anónimas. Quiero hablar con ellos para que nos digan en qué les podemos ayudar, quizá con el pago del alquiler o con algo".