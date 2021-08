La familia de un fallecido por Covid en el Hospital Costa del Sol denuncia por "omisión de deber de socorro"

El pasado 7 de agosto falleció una joven de 20 años por coronavirus en Marbella. Según el Hospital Costa del Sol, la joven tenía factores de riesgo asociados y no estaba vacunada contra la Covid-19. Sin embargo, la familia denunciaba negligencia médica y aseguraba que la joven no tenía patologías previas y que acudieron hasta en siete ocasiones al hospital y no les atendieron.

Ahora, en este mismo hospital, el defensor del paciente ha pedido que se investigue la muerte de un hombre de 61 años, vacunado contra la Covid-19 y que padecía diabetes. Tamara Soto, sobrina del fallecido, denuncia que el fallecimiento ha sido por "omisión de deber de socorro". Explica que su tío entró al hospital un domingo y que cuando llegó "se encontraba bien". Les comunicaron que debían ingresarlo, pero que se encontraba "estable".

Asimismo, señala que al día siguiente llamaron y le dijeron que estaba todo bien y que le van a pasar a planta. "Lo único que no tenía muy bien era el azúcar", apunta. Manifiesta que el martes no les llamaban, se asustaron y fueron ellos los que llamaron al hospital. Tras ello, comenta que desde el hospital les dicen "que hay saturación y que si no llaman es porque se encuentra bien". Al poco tiempo, les informan desde el hospital que su tío "está muy grave", que le han parado los riñones y que lo van a ingresar en la UCI.

Sobre las 23:00 horas les informan que el hombre está en parada cardíaca y sobre las 00:30 les comunican el fallecimiento. Tamara manifiesta que no entienden cómo de estar estable, de un día para otro su tío fallece. Por ello, consideran que no se le dio la atención necesaria. Por su parte, Damián Vázquez, abogado del defensor del paciente, manifiesta que las vacaciones de agosto y las sucesivas olas de Covid "están motivando a que no se preste la atención debida a muchos pacientes y esto supone un aumento de reclamaciones por negligencias médicas".

En este caso, el abogado explica que se ha solicitado el historial completo del paciente, ya que "debería haber sido ingresado mucho antes a la UCI por la gravedad en la que estaba". "Nos consta que puede haber unos 20 fallecimientos en estas fechas. Por ello, pedimos a las administraciones publicas que se dote de más medios", finaliza.