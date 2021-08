Las últimas palabras de la joven fallecida por Covid en Estepona: "Llévame a un hospital que me muero"

El pasado 7 de agosto falleció Victoria, una joven de 20 años, por coronavirus en Marbella. Según confirma el Hospital Costa del Sol, la joven tenía factores de riesgo asociados y no estaba vacunada contra la Covid-19. Sin embargo, la familia asegura que la joven no tenía patologías previas y que acudieron en siete ocasiones al hospital y no les atendieron.

Michelle, primo de Victoria, explica que los padres de la joven se enteraron de su fallecimiento por una llamada de teléfono y no han podido enterrarla porque también están contagiados de Covid-19. Asimismo, asegura que esta misma mañana van a poner una denuncia, ya que consideran que su muerte sería por una negligencia médica.

"El 26 de julio los padres de Victoria la llevaron a un ambulatorio de Estepona porque no se encontraba bien y tenía vómitos. Le dicen que tiene gastroenteritis y le recetan paracetamol. El día 28 vuelve a ir y le hacen la prueba de antígenos y da negativo. A los 3 días estaba peor y la llevan al Hospital, tenía malestar general, no podía respirar y le dolía mucho el pecho. En el hospital le hicieron la prueba PCR y dio positivo, pero no la ingresan porque alegan que hay gente en peores circunstancias", explica.

"Entendemos que si el hospital está lleno, hay más hospitales, pero la dejaron en una silla de ruedas durante 12 horas y con paracetamol", señala Michelle. Comenta que cada día Victoria iba a peor y sus últimas palabras a su padre fueron: "Llévame a un hospital que me muero". Además, asegura que no le hicieron ninguna prueba por el dolor de pecho porque decían que lo que tenía Victoria era ansiedad.

Por parte del hospital señalan que Victoria tenía patologías previas, pero la familia lo niega: "Lo único que tenía es una minusvalía por inmadurez, pero esto no afecta a ningún órgano vital". Por su parte, el abogado de la familia, Damián Vázquez, manifiesta que han comunicado al fiscal jefe de Málaga el caso para que se abra una investigación. "La familia quiere se investigue el caso porque la joven acudió en 7 ocasiones al médico y los problemas se fueron agravando", asegura.

Además, confirma que está previsto que este jueves los familiares acudan al juzgado de guardia de Marbella para interponer una denuncia y solicitar una autopsia judicial para esclarecer si se trata de una negligencia médica. "Nos encontramos a pacientes de Covid que no se atienden adecuadamente, hay retrasos en las pruebas y eso está suponiendo que aumenten el número de negligencias", apunta el abogado.