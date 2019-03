Falete: "No imagináis la cantidad de agua que trago en esa piscina"

Falete ha visitado el plató de Espejo Público. He reconocido que no tenía preparado el salto desde tan alto. "Cuando llegué al trampolín de cinco metros dije. Falete, ¡qué mal vas a quedar!". Afirma que su problema no fue tanto la altura del salto en sí, como "la cantidad de agua que yo trago en esa piscina".

Por su parte, Toñi Salazar, ha reconocido que sigue teniendo miedo a tirarse desde tan alto. "Yo no sabía nadar y después de esto he aprendido, pero lo que no consigo superar es saltar desde el trampolín".