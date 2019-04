Las facturas que llevaron al banquillo a la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Facturas deshorbitadas de restaurantes, asesorias, alquileres u hoteles como por ejemplo la que refleja cómo Iñaki Urdangarin pagó 808.01 euros por dos noches de hotel en Nueva York; u otra por valor de 1594.25 que pagó el ex duque de Palma por alojarse en un lujoso hotel de Washington. Pero no es lo único. Doña Cristina y su marido no dudaron en gastar la friolera de 1357 euros en vino, una factura que tambien se cargó a la empresa que ambos tenían, Aizoon.

Gustos más que caros, por ejemplo, el catering de sushi del cumpleaños de la Infanta le costó a Nóos más de 6.000 euros, nada comparado con el viaje que Doña Cristina realizara a Mozambique del 1 al 3 de agosto de 2008. Sólo por alojarse en la habitación Casaraq pagó 11.424 euros. Poco antes, del 10 al 13 de julio, la Infanta habia gastado otros 1573 euros en otro hotel, un establecimiento en el que, por almorzar ella sola, pagó 540 euros, y en la bodega 171. Claro que esto no es lo único. Los duques de Palma no dudaron en imputar cada mes a su sociedad el falso autoalquiler del palacio de Pedralbes. 504,70 euros por un supuesto alquiler de oficinas en abril de 2007. Aizoon SL, la sociedad creada al 50% entre Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón recibió en 2007 645.453 euros; y en 2008, 494.156, que declaró en el Impuesto de Sociedades.

Son algunas de las pruebas por las que el juez Castro ha sentado a la Infanta en el banquillo. Facturas que se unen a otras muchas y que pusieron en marcha la investigacion del caso Nóos, documentos con cifras astronómicas que llamaron la atencion del fiscal Horrach mientras investigaba las irregularidades en el presupuesto del velodromo Palma Arena. Un entonces desconocido Instituto Nóos capitaneado por Iñaki Urdangarin facturaba la friolera de 1200 millones de euros en 4 facturas idéenticas al Gobierno balear de Jaume Matas por organizar dos foros en Palma de Mallorca en 2005 y 2006.