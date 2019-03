"No me explico como Mayte Zaldívar no ha disfrutado de permisos penitenciarios todavía"

Alfredo Herrera, abogado de Mayte Zaldivar, ha denunciado en Espejo Público lo que a su juicio es un trato discriminatorio por el hecho de que la ex mujer de Julián muñoz no haya disfrutado todavía de ningún permiso penitenciario habiendo pasado ya un año desde que entrara en prisión. "No puedo dar una explicación a que no haya tenido un permiso todavía viendo otras casos. Mi cliente ya ha cumplido una cuarta parte y, de hecho, ya ha cumplido una tercera parte por lo que podría disfrutar de un tercer grado".

Maite Zaldívar fue condenada a dos años y medio por blanqueo de capitales. La ex de Julián Muñoz confesó en su día que su marido llegaba a casa con bolsas negras, habló de comisiones de obras, de cuentas en Suiza.