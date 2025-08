Elisa Beni critica el caos ferroviario y pide a Óscar Puente que se dedique "a lo que tiene que dedicarse"

Esta pasada noche, el caos ferroviario ha vuelto a sacudir la red de Alta Velocidad española. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha dado por "solucionada" a las 5:18 horas una grave incidencia que ha afectado a nueve trenes, cinco de larga distancia y cuatro de media, obligando a la evacuación de más de 2.200 pasajeros.

La avería, que se originó por la falta de tensión en la catenaria entre Majarabique y Sevilla Santa Justa, ha afectado a los servicios que conectaban la capital andaluza con ciudades como Madrid, Huelva, Córdoba, Málaga o Granada.

Elisa Beni ha criticado la situación actual de la red ferroviaria española en Espejo Público. "Un fallo puede ser debido a una incidencia, otro también. Alguno puede tener que ver con la sobresaturación de las vías debido a la entrada de las empresas privadas. Pero uno, y otro, y otro... Lo que ha sucedido aquí, y esto no es ideológico, es que hace cinco años tú cogías un tren, ibas a hacer un programa de radio y sabías que llegabas a la hora en punto. Y ahora eso ya no es calculable", denuncia.

Lamenta que la puntualidad del tren haya dejado de ser un valor seguro. "Si tú quieres llegar puntual a un sitio es mejor que cojas el avión. Y esto es muy grave, sobre todo en términos que afectan a la contaminación. Tú no le puedes pedir a la gente que deje de usar medios contaminantes y que vaya en tren, cuando luego los dejas secuestrados en los trenes".

Además ha reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, una mayor implicación en la gestión diaria de su cartera: "Hay una cuestión y es que tú tienes que gestionar esto. Si al final el ciudadano lo que tiene es un peor servicio, es que tu gestión no es buena. Lo siento por mi querido amigo Óscar Puente. Me gustaría que se dedicara a lo que tiene que dedicarse. Si lo viera todo el día volcado en hacer el trabajo que le corresponde como ministro de Transporte, podría decir que esto es ingestionable, pero no es el caso".

Por su parte, Afra Flanco ha asegurado el el protocolo en los trenes "está" pero que otra cosa es que "estos se cumplan siempre o no". Afra recuerda que hoy en día " tenemos más operadoras" por lo que " se requiere más personal" "de mucha más inversión", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.