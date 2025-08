Familiares de las víctimas del Crimen de Usera hablan por primera vez en Espejo Público: "No me parece justo que el asesino esté suelto"

9 años han pasado ya del Crimen de Usera, 9 años desde DahudHanid viajó desde Alemania hasta España para matar al abogado Víctor Salas por un ataque de celos, y al no encontrarlo, decidió matar a su secretaria, a la abogada y a un cliente que se encontraban allí. Tras el triple homicidio, el asesino salió huyendo de Madrid y prendió fuego al lugar de los hechos. Dos años después, se le localizaba en su país de origen, Venezuela, donde fue detenido y condenado a 30 años de prisión. Pero todo cambió cuando hace unos días se conocía la noticia de que este individuo, volvía a quedar en libertad, tras la negociación entre Maduro y EEUU sobre la liberación de presos políticos.

"Es un psicópata, mató a 3 inocentes"

Una noticia que no ha gustado nada al objetivo real del ataque y al único superviviente, el abogado Víctor Sala, quien ha hablado en Espejo Público y ha reconocido su miedo: "Mi seguridad corre peligro, no solo mi seguridad, sino la de todos los americanos, es un psicópata, mató a 3 inocentes. No tenemos respuesta por parte del ministerio de justicia, este señor nunca fue un preso político, es un asesino confeso y condenado mediante condena".

"Mi abuela murió porque no pudo soportar el dolor"

Otra de las afectadas de esta liberación ha sido Yaimara, hija de una de las víctimas de ese triple crimen, quien ha hablado por primera vez en público tras la muerte de su madre: "Nunca he hablado, ahora estoy haciendo este grito de guerra porque me parece injusto que esté suelto. Mi madre y yo íbamos juntas a todos sitios, hasta a la discoteca, fue muy duro, la muerte de mi madre desencadenó en la muerte de mi abuela porque no pudo soportar el dolor, a mi hija ese asesino le negó el derecho a tener a su abuela".

"Su madre no soportó el dolor y murió"

Espejo Público también ha entrevistado en exclusiva al padre de otra de las víctimas, quien ha relatado lo duro que han sido estos años para él: "Es muy violento perder a una hija en esas condiciones, prendió fuego a mi hija. Fue un golpe muy duro, su madre era médico forense, estaba acostumbrada a tratar con muertos, pero no pudo soportar el dolor de la pérdida de su hija y murió".

