Un experto analiza los comportamientos de Vida y De la Fuente, que pasaron de los aplausos a censurar el beso de Rubiales

Ya hace más de una semana del polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso tras la victoria en el mundial femenino. El pasado viernes durante la Asamblea de la Real Federación Española del Mundo, Rubiales trató de justificar sus actos y confesó su intención de no dimitir.

Jorge Vilda, Luis de la Fuente y varios miembros de su equipo celebraron esta decisión y aplaudieron públicamente las palabras del presidente de la Federación. Pero, unas horas más tarde, después de que la FIFA se pronunciara, algunos de ellos se arrepintieron.

Luis de la Fuente y más tarde Jorge Vilda, criticaron las actitudes de Rubiales en comunicados públicos, pasaron en unas horas de los aplausos a censurar el beso. ¿A qué viene este cambio de parecer tan repentino?

Espejo Público ha podido contar con José Luis Martín Ovejero, un experto en comunicación no verbal, que ha analizado durante el programa de este lunes el comportamiento de Jorge Vilda y Luis de la Fuente durante la Asamblea.

"Me he visto varias veces la secuencia y no hay duda de que hay un apoyo con aplausos de los dos seleccionadores nacionales. Se ve muy claro", ha comenzado. "Desde el punto de vista de la comunicación no verbal, si hubieran sentido enfado por lo que estaban escuchando o asco o desprecio, algunos músculos de sus caras se moverían, es un hecho", ha explicado. Pero eso no pasó.

"Esto quiere decir que no fue un aplauso para acompañar, fue un aplauso sentido", ha asegurado el experto, afirmando que el aplauso fue espontáneo y que ambos estaban en ese momento de acuerdo con las palabras de Rubiales.

Análisis del beso de Rubiales

Ovejero ha aprovechado para analizar también la secuencia del beso de Rubiales a Jenni Hermoso: "Lo primero que me llama la atención es que Rubiales dice que su acto es fruto de la euforia, pero lo hace solo con una jugadora. Es extraño que solo hubiera euforia con una. Antes y después no había emoción, es raro".

El experto ha empezado estudiando el comportamiento del presidente de la Federación. "Agarra la cabeza a Jenni de manera que no le deja opción a la reacción", ha explicado. "Quien atrae para el beso es él a ella y en consecuencia no es un acto mutuo, es un acto a iniciativa individual de Rubiales", ha asegurado.

Y ha continuado analizando la actitud de la jugadora. "Notamos que a Jenni Hermoso le resulta muy complicado resistirse por esas dos manos abiertas que le cogen de la cabeza", ha empezado. Y destaca que, "inmediatamente después del beso no se provoca una actitud de rechazo directa porque el cuerpo no se separa inmediatamente. Le da unas pequeñas palmadas en el costado y entonces ya abandona la escena y se marcha".

Y ha concluido declarando que si se viera la cara de la jugadora se podría decir si le produjo asco o no, "el problema es que no se le ve el rostro".