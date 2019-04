La expareja del hijo de Pujol podría presentarse como acusación particular

El escándalo de los Pujol vive hoy otro episodio. El ex President declara en el Parlament de Catalunya e intentará explicar el origen de la enorme fortuna que se la ha descubierto en paraísos fiscales junto a otros miembros de su familia. "Jordi Pujol contará en el Parlament lo que le parezca y lo que le convenga. A ver con qué nos sorprende", ha declarado en Espejo Público una de las primeras personas en destapar el escándalo, Victoria Álvarez, la que fuera pareja del hijo mayor de Jordi Pujol.

"A mí jamás me hablaron de que el origen del dinero fuera el de una herencia familiar. Si sólo hubieran heredado 4 millones no estarían acudiendo a Andorra", dice Álvarez. "Le pediría a Jordi Pujol que no nos tome por tontos, que no existe tal herencia, que no se envuelva en la bandera", sentencia Victoria Álvarez.

Sobre la posibilidad de que ella se "implique" más en este caso, Álvarez se ha mostrado cauta. "El juez Ruz está poniendo muchas pegas a Manos Limpias para presentarse en la causa. Si ellos no pudieran presentarse, estamos barajando la posibilidad de que me presentara yo como acusación particular, lo que supondría algo bastante gordo para mí".