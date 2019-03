"La no existencia de ADN no incrimina ni más ni menos a Bretón"

"Solo se conserva la parte mineral de los restos, nada de restos orgánicos, por eso no se puede obtener ADN de los restos de Las Quemadillas. Lo que signidica que no se podrá saber la identidad de esos restos", ha dicho el forense Etxeberría. En cuanto a la posibilidad de que este hecho pueda incriminar más o menos a José Bretón en la muerte de sus hijos, el profesor Etxeberría es muy contundente. "Esto no incrimina más o menos a alguien en un asesinato. El ADN solo sirve para identificar los restos hallados, pero no incriminan más al autor de las muertes".

En cuanto a la polémica surgida por la custodia de los huesos, Francisco Etxeberría ha querido dejar clara su postura. "El seguimiento que se ha hecho de todas las evidencias es muy concreto y, aunque se haya dicho que algunos pequeños restos se han extraviado, estoy seguro de que se aclarará lo sucedido".